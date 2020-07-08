روسيا تعلن نيتها تصدير دبابات "أرماتا" ومصر والصين بين المستوردين المرجحين

قالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن روسيا أعلنت عن استعدادها لتصدير دبابة "تي-14" أرماتا الحديثة من الجيل الثالث، حيث سيسبب هذا الأمر منافسة شديدة في سوق السلاح.

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وأوضحت الوكالة أن الدبابة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، قررت روسيا أخيرا تصديرها، حيث أعلن مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف في 6 يوليو الجاري أن موسكو تعتزم تصدير أحدث دبابات أرماتا "تي – 14"، حيث تبيع روسيا نماذج أسلحة موثوقة وفعالة بشكل استثنائي ستكون مطلوبة وستحل محل المنتجات المنافسة.

وقالت الوكالة أن هذه الدبابة هي الوحيدة في العالم من الجيل الثالث، حيث تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على 132 وحدة من المركبات المدرعة الفريدة أرماتا بينها دبابات T-14 ومركبات قتال مشاة T-15 ثقيلة، حيث أنه من المتوقع أن يتم التسليم حتى نهاية عام 2021.

وأكدت الوكالة أن مصر والهند والصين أبدت اهتماما كبيرا بـ"أرماتا" (تم تلقي الطلبات الأولية)، حيث يصل سعر الدبابة الواحدة إلى 7 ملايين دولار، وهو سعر أرخص من الدبابات الأخرى من الجيل القديم.

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وتعد دبابات "أرماتا" في المركز الأول في قائمة أفضل الدبابات القتالية في العالم، التي ضمت 12 دبابة من مختلف دول العالم، حيث تخطت نظيرتيها الفرنسية والألمانية.

وقام المهندسون العسكريون الروس بتصميم منظومة للاستطلاع الميداني التكتيكي أطلقوا عليها تسمية "غلاز" (العين)، وهذه المنظومة مخصصة لتتزود بها دبابة "أرماتا" الواعدة وغيرها من المدرعات الروسية الحديثة.

وتزودت دبابات "أرماتا"، بغطاء خاص مقاوم، بالإضافة إلى امتلاكها أمتن الدروع في العالم، ويمكن لأجهزة حمايتها الديناميكية أن تحميها من الصواريخ الموجهة والقذائف الخارقة للدروع.

تم تسليح دبابة "أرماتا" بصاروخ موجه جديد، حيث صنع الصاروخ الحديث بحجم القذيفة العادية الخاصة بمدفع عيار 152 ملم وهو ينطلق كالقذيفة من ماسورة المدفع، ثم يبدأ محركه العمل.

ويتم توجيهه إلى هدفه ليزريا من قبل نظام التوجيه الجديد المندمج في الدبابة والذي يجعل من الصاروخ المتحكم فيه سلاح الدقة العالية.

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ويقدر الصاروخ على خرق اللوح المدرع الذي تبلغ سماكته حوالي متر ويصيب أي آلية ثابتة أو متحركة بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة وسيتم تطويره لكي يقدر على تدمير مروحيات وطائرات العدو على ارتفاع منخفض.

وتتميز دبابة "أرماتا" بوجود طاقمها في قمرة مدرعة معزولة خارج برج الدبابة.

ويتم تلقيم مدفع "أرماتا" آليا، بما يمنحها قدرة "الصياد القاتل"، وهي مزودة بمحرك ديزل، بقوة 1200 حصان.

المصدر: سبوتينك + RT