هل حصلت مصر على أحد أقوى الأسلحة البرية الروسية؟ (صور+فيديو)

رغم غياب المعلومات الرسمية، كشفت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة توقيع الجانبين المصري والروسي على عقد لتصنيع من 400-500 دبابة "T- 90MS" لصالح الجيش المصري.

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وظهر في الصور وزير الإنتاج الحربي المصري خلال تسلمه مجسم مصور للدبابة من ألكساندر بوتابوف مدير مصنع "أورل فاغون زافود" الروسي، حيث يشمل العقد نقل التكنولوجيا للإنتاج المشترك محليا، ومن المنتظر أن تمنح دباباتT-90MS القاعدة التصنيعية العسكرية المصرية، المزيد من الخبرات المكتسبة في مجال الدبابات والدروع.

وستعمل مصر على تشغيل الدبابة الروسية المطورة إلى جانب دبابة القتال الرئيسية الأمريكية أبرامز M1 Abrams ، و ذلك من أجل استبدال الدبابات السوفييتية القديمة التي ستخرج من الخدمة حاليا من طراز T-55 وT-62.

وتعد دبابة تي -90 "فلاديمير" دبابة القتال الروسية الرئيسية. وسميت الدبابة على إسم مصممها فلاديمير ايفانوفيتش بوتكين.

وفي الفترة من 2001 إلى 2010، أصبحت هذه الدبابة الأكثر مبيعاً في العالم، حيث بلغ سعر شراء" تي – 90" بموجب عقود التسليم للقوات المسلحة الروسية 70 مليون روبل، وبعد عام واحد فقط أصبح سعرها 118 مليون روبل، ما يعادل حوالي 4 ملايين دولار.

دخلت الدبابة "تي-90" الخدمة في القوات الروسية أواخر عام 1992، وهي تعديل للدبابة "تي – 72" السوفيتية، حيث بدأ تصميم "فلاديمير" في عام 1989 تحت قيادة المهندس السوفيتي فلاديمير ايفانوفيتش بوتكين.

يبلغ وزن الدبابة 46.5 طن، وهي مزودة بمدفع عيار 125 ملم، وبمحرك ديزل ذي 12 إسطوانة بقوة 1000 حصان (بالنسبة للمحرك V-96 اختياري(.

وبين أهم أسلحة الدبابة، مدفع رشاش من عيار 125 ملم قادر على إطلاق قذائف خارقة وجوفاء شديدة الانفجار عن بعد، وصواريخ موجهة من طرازي "ريفليكس" و"كوبرا"مضادة للدبابات والدروع بأنواعها والمروحيات.

أما منظومة التحكم بنيران الدبابة، فتتفوق في مواصفاتها على جميع مثيلاتها الأجنبية، حيث تحتسب سرعة الدبابة أو الهدف ودرجة حرارة الجو وسرعة الريح والضغط الجوي وزاوية ميلان المدفع وعوامل إضافية أخرى قبل الإطلاق، ما يتيح تدمير أي هدف بطلقة واحدة.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أكدت بأن مصر ترغب في الحصول على دبابات "أرماتا" الروسية الواعدة، وذلك بعدما أعلنت روسيا استعدادها لتصديرها.

لكن لم يتسن لموقع RT الحصول على معلومات رسمية من الجانبين الروسي أو المصري حول توقيع الصفقة المذكورة.

المصدر: RT