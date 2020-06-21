صحيفة روسية: مصر أبدت رغبتها في الحصول على دبابات "أرماتا" الروسية

أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن هناك معلومات تؤكد بأن مصر ترغب في الحصول على دبابات "أرماتا" الروسية الواعدة، وذلك بعدما أعلنت روسيا استعدادها لتصديرها.

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وأشارت صحيفة "غازيتا" الروسية أن هذه الدبابات تعتبر واحدة من أحدث الدبابات في العالم، ووفقا للمصادر فقد أعربت الصين والهند ومصر ودول جنوب شرق آسيا بالفعل عن اهتمامها بشرائها.

ومن المواصفات الهامة للدبابة أنها مزودة بمدفع من عيار 125 ملم ذي ماسورة ملساء ينصب خارج كبسولة الطاقم ويتحكم فيه عن بعد تحكما آليا ورقميا.

وتبلغ قدرة محرك الدبابة 1500 – 2000 حصان، وتتزود الدبابة بـ32+8 نوعا من الذخيرة مختلفة الوظائف. كما تتوفر فيها رشاشات تفوق مواصفاتها مواصفات كل سابقاتها، من بينها رشاش عيار 7.62 ملم.

وتبلغ سرعتها القصوى 90 كيلومترا في الساعة. يقول الخبراء العسكريون إن دبابة "أرماتا" وقاعدتها المجنزرة ستكون في المستقبل أساسا للمدرعات الروسية كلها.

وتحتفظ الدبابة بشبابيك في أسفل برجها. إن جلوس طاقم الدبابة المتألف من 3 أفراد في داخل مقصورة مدرعة منعزلة عن بقية أجزاء الدبابة هو أمر من شأنه إبقاء أفراد هذا الطاقم على قيد الحياة في حال إصابتها بقذائف المدفعية أو الصواريخ المعادية المضادة للدبابات.

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وعرضت دبابات ومدرعات "أرماتا" لأول مرة أمام الجمهور في بروفة موكب "يوم النصر" في أبريل 2015، وتتكون أرماتا من دبابة قتال رئيسية (T-14 Armata)، بالإضافة إلى مركبة قتال مشاة ثقيلة، وسيارة دعم دبابات، وسيارة تصليح المدرعات.

يذكر أن وسائل الإعلام قد أكدت أن مصر بصدد الحصول على دبابات "تي-90" الروسية، حيث شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، تعتزم إنشاء شركة لتجميع دبابات، برخصة روسية، من طراز "تي- 90 أس" في مصر.

وستعمل مصر على تجميع 400 دبابة، حيث تعد هذه الدبابة من أقوى الدبابات الروسية في القرن الـ"21".

المصدر: RT