شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصري

ظهرت مجموعة من الأسلحة الروسية المتطورة أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية والقوات الجوية المصرية.

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وأثناء وقوف الرئيس المصري ظهرت لدى القوات المصرية مروحيات "مي-24" القتالية، ومروحيات "كاموف-52" المشهورة بالتمساح، والمقاتلة "ميغ-29".

وتصنف مروحية "كا-52" بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز اتصال طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.

وتعد المروحية Mi-24 Hind أشهر مروحيات الاقتحام والدعم الناري في العالم، حيث تشمل قمرة القيادة أنظمة اتصالات ومنظومة رصد وتعقب كهروبصري حراري وقياس المسافات بالليزر لرصد الأهداف وتوجيه الصواريخ، إضافة إلى أنظمة الرؤية الليلية، وحزمة حرب إلكترونية متكاملة للحماية الذاتية ضد الصواريخ الموجهة بالرادار والأشعة تحت الحمراء.

أما المقاتلة "ميغ-29" من الجيل الرابع فهي مخصصة لتدمير كل الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك إصابة الأهداف البرية.

المصدر: RT