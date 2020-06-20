 
مباشر

شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصري

أخبار العالم العربي

شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصري
Sputnik
كا-52 التمساح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o53t

ظهرت مجموعة من الأسلحة الروسية المتطورة أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية والقوات الجوية المصرية.

إقرأ المزيد
مصر.. هل افتتح السيسي قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟ (صور)
مصر.. هل افتتح السيسي قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟ (صور)

وأثناء وقوف الرئيس المصري ظهرت لدى القوات المصرية مروحيات "مي-24" القتالية، ومروحيات "كاموف-52" المشهورة بالتمساح، والمقاتلة "ميغ-29".

وتصنف مروحية "كا-52" بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز اتصال طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.

شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصريكا-52 تمساح النيل

وتعد المروحية Mi-24 Hind أشهر مروحيات الاقتحام والدعم الناري في العالم، حيث تشمل قمرة القيادة أنظمة اتصالات ومنظومة رصد وتعقب كهروبصري حراري وقياس المسافات بالليزر لرصد الأهداف وتوجيه الصواريخ، إضافة إلى أنظمة الرؤية الليلية، وحزمة حرب إلكترونية متكاملة للحماية الذاتية ضد الصواريخ الموجهة بالرادار والأشعة تحت الحمراء.

شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصريمي-24
شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصريميغ-29

أما المقاتلة "ميغ-29" من الجيل الرابع فهي مخصصة لتدمير كل الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك إصابة الأهداف البرية.

شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصريمي-24

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا