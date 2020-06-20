مصر.. هل افتتح السيسي قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟ (صور)

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم السبت، قاعدة عسكرية جديدة تسمى قاعدة جرجوب العسكرية غرب مرسى مطروح قرب حدود ليبيا.

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وتعد هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية المزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.

وأكدت مصادر عسكرية في وقت سابق لـRT أن بناء هذه القواعد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة "رأس بناس" ضمن نطاق قاعدة "برنيس" الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

وكانت مصر قد افتتحت قاعدة "رأس بناس" الجو بحرية منذ عدة أشهر جنوب شرق مصر أعلى مثلث حلايب وشلاتين، لتأمين الجنوب المصري بالكامل من أي تهديد.

المصدر: RT