معلومات جديدة حول قواعد عسكرية مصرية على حدود ليبيا (صور)

يستعد الجيش المصري للانتهاء من أعمال إنشاء قاعدة جرجوب العسكرية قرب الحدود الليبية وقاعدة شرق بورسعيد بسيناء، حيث ظهرت الملامح الأولى للقواعد خلال فيديو نشره الجيش المصري.

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ويأتي إنشاء هذه القواعد ضمن سلسلة قواعد عسكرية ضخمة، افتتحت مصر جزء منها، وهي قاعدة محمد نجيب محمد نجيب قرب حدود ليبيا، وقاعدة برنيس على الحدود الجنوبية، وقاعدة جرجوب قرب ليبيا، وقاعدة شرق بورسعيد قرب سيناء، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

وستعمل قاعدة "جرجوب" البحرية غربي مطروح، على تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط.

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وأكدت مصادر عسكرية لـRT أن بناء هذه القواعد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة التحديات والتهديدات المتواجدة حاليا في المنطقة من ضمنها حماية المصالح الاقتصادية المصرية، وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، ودور مصر في حماية أمن الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط.

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وأضاف أن مصر ركزت على بناء قاعدة جديدة في البحر الأحمر تسمى قاعدة "رأس بناس" ضمن نطاق قاعدة "برنيس" الجوية البحرية، وهي ستكون نقطة ارتكاز القوات المصرية في البحر الأحمر من أول قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

وكانت مصر قد افتتحت قاعدة "رأس بناس" الجو بحرية منذ عدة أشهر الواقعة جنوب شرق مصر أعلى مثلث حلايب وشلاتين، لتأمين الجنوب المصري بالكامل من أي تهديد.

المصدر: RT