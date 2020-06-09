لماذا تخشى جهات حصول الجيش المصري على مقاتلات "سوخوي-35" الروسية؟

تسببت صفقة مقاتلات "سوخوي-35" الروسية بين موسكو والقاهرة، في العديد من الأزمات أبرزها تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية حول فرض عقوبات على مصر بسبب هذه الصفقة.

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ورغم التحديات التي تواجه الصفقة، إلا أن معظم الأنباء تؤكد شروع مصر في الحصول على هذه المقاتلة، وقد بدأت روسيا بالفعل في تصنيعها لأجل الجيش المصري ومن المقرر أن يتم تسليم أول مقاتلتين العام القادم.

لماذا يخشى الجميع حصول مصر على "سوخوي-35"؟

تعد مقاتلة "سوخوي-35" مقاتلة من الجيل الرابع المتقدم، مصممة بشكل رئيسي كمقاتلة تفوق جوي قادرة على تنفيذ مهام الاجتياح الجوي لسماء العدو، وفرض السيطرة الجوية في سماء المعركة، وتحييد كافة تحركات الطيران المعادي، وتوفير الغطاء الكامل للقوات الأرضية وللمقاتلات الصديقة متعددة المهام أثناء تنفيذها للمهام الهجومية.

وأكدت مصادر لـRT أن امتلاك مصر لهذه المقاتلة يمثل عامل خطر على مبيعات السلاح الأمريكي في الشرق الأوسط، وأيضا يمثل تغييرا في ميزان التسلح في هذه المنطقة.

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وتابعت أن امتلاك الجيش المصري لمقاتلات "سو-35"، بالطبع سيكون له الأسبقية في سماء المنطقة، والجميع يعلم أن مقاتلات "إف-16" المتواجدة لدى الدول العربية في المنطقة، لا تستطيع مواجهة "إف-16" الإسرائيلية، وهذه حقيقة تقنية وغير مخفية على أحد، لذلك "سو-35" ستمثل تهديدا كبيرا لـ"إف-35" و"إف-22" و"إف-15" وكافة الطائرات الأمريكية لأنها مصممة للقضاء عليها.

وأكدت أن امتلاك مصر هذه المقاتلة يعد من الخطوط الحمراء لأمريكا وإسرائيل، لأن واشنطن لا تريد لمصر امتلاك مقاتلة متطورة لا تسيطر عليها الولايات المتحدة.

المصدر: RT