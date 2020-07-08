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رئيس الأركان الايراني: على تركيا أن تدرك أن حل مشاكلها الأمنية لا يكون عبر التواجد في سوريا

رئيس الأركان الايراني: على تركيا أن تدرك أن حل مشاكلها الأمنية لا يكون عبر التواجد في سوريا

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان الايراني: على تركيا أن تدرك أن حل مشاكلها الأمنية لا يكون عبر التواجد في سوريا
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قال رئيس أركان الجيش الايراني محمد باقري إن على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري ولا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية.

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وأكد باقري أن تركيا متأخرة قليلا في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانا لإخراج الجماعات الارهابية من سوريا.

من جهة أخرى قال محمد باقري إن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وأفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء، بأن سوريا وإيران وقعتا اليوم اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين.

ونقلت "الوطن" عن وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، أن الجيش السوري الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر.

وقال الوزير: مهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع، ولو استطاعت الإدارات الأمريكية إخضاع سوريا وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة.

يتبع..

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