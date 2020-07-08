سوريا وإيران توقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين

أفادت وسائل إعلام سورية بأن سوريا وإيران وقعتا اليوم اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين.

ونقلت "الوطن" عن وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، أن الجيش السوري الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر.

وقال الوزير إنه مهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع، ولو استطاعت الإدارات الأمريكية إخضاع سوريا وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة.

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الايراني محمد باقري إن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وأضاف أنه على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري ولا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية.

وأكد باقري أن تركيا متأخرة قليلا في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانا لإخراج الجماعات الارهابية من سوريا.

المصدر: وكالات