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قطر تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أوائل مايو

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قطر تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أوائل مايو
Reuters Fadi Al-Assaad
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لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية القطرية أقل من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 879 إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 946 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ السادس من مايو الماضي.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 93663، بما فيها 16328 حالة نشطة، بينها 205 مرضى في العناية المركزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في قطر منذ أمس بواقع حالة وفاة واحدة (مقابل ثلاث وفيات أمس) وبلغت 110 حالات وفاة.

وتماثل 1153 شخصا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 77225 شخصا.

المصدر: RT

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