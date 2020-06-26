سوريا.. وفاة جديدة وارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 8

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى ثمانية بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة اليوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المتوفى "راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية، وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا".

وكانت آخر وفاة بالفيروس هي التي تم تسجيلها لامرأة سبعينية في 17 من الشهر الجاري، وقد تزايد عدد الإصابات بالفيروس بعد الكشف عن إصابات لأشخاص مخالطين، وهو ما دفع السلطات الصحية إلى فرض حجر صحي على بلدة جديدة الفضل في ريف دمشق.

وفي وقت سابق ن اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 إصابة بالفيروس لأشخاص مخالطين، ما يرفع عدد الاصابات المسجلة في البلاد إلى 254 إصابة. وأعلنت الوزارة كذلك شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 102.

أسامة يونس

المصدر: RT