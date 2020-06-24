(بالفيديو) أجمل العبارات التي يحب الرجال سماعها من النساء

تعتقد معظم النساء أن الرجال لا يدركون معنى الإطراء وكلمات الإعجاب، لكن الحقيقة في الواقع عكس ذلك تماما، إذ أن الكثير من الرجال يحبون سماع كلمات الإعجاب والإطراء من زوجاتهم.

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واستعرض برنامج "راجل و2 ستات"، الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة هيدا كرم على فضائية ON، أكثر العبارات التي يحب الرجل سماعها من شريكته أو حبيبته، وكانت النتائج مبهرة.

"حاضر واللى تشوفه".. شيرى تكشف أكثر الجمل التي يحب الرجل سماعها.

قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن من أكثر الجمل التي يحب الرجل أن يسمعها، "مقدرة تعبك ودايما بدعيلك، ربنا يوقفلك ولاد الحلال ويرزقك، أنا بدعيلك طول الوقت، ربنا يخليك لينا وتعيش دايما وتجيب لنا".

وعلقت: "الدعوات أكيد حاجة حلوة، ولكن دا الجو بتاع ماما وتيتة"، مشيرة إلى أن هناك رجال يرون أن من الكلام الذي يحب الرجل أن يسمعه من زوجته حول مائدة الطعام.

وتابعت: "من الكلام اللي بعض الرجالة يحبوا يسمعوه، يا ترى الأكل عجبك ولا لأ"، وأضافت: "فيه بيوت بيبقى فيها مشاكل كثير بسبب الأكل، ودايما يفكر مراته بأكل ماما".

وذكرت الإعلامية شريهان أبو الحسن، أن بعض الرجال يحبون كلمات: "معلش يا حبيبى، واللي تشوفه، وحاضر".

وعلقت الفنانة هيدا كرم: "دا جو ماما خالص"، مردفة: "هيرد يقولك "الراجل طفل صغير ولما يبقى مع مراته بيحس إنها مامته، وبتحتويه والكلام ده لما بيسمعه بيلمس عنده وتر طفولته الحساسة، ولكن لما الزوجة تقوم بدور الأم يفضل الزوج يفتقد دور الزوجة".

المصدر: "اليوم السابع"