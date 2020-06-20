مستشار ملك البحرين يعبر عن دعمه لتصريحات السيسي حول الجيش المصري

نشر مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عبر فيها عن اهتمامه بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجيش المصري.

الرئيس السيسي: الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودناhttps://t.co/A1gKfDrTbP#تحيا_مصر — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) June 20, 2020

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وأعاد مستشار ملك البحرين نشر تصريحات السيسي التي قال فيها: "الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وختم تغريدته بعبارة "تحيا مصر"، التي أعرب فيها عن دعم تصريحات الرئيس المصري.

المصدر: RT