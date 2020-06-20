 
مباشر
عاجل
ترامب مغردا: يجب أن يدفع بولتون ثمنا باهظا لخرقه القانون بتسريب معلومات سرية وبكميات هائلة

مستشار ملك البحرين يعبر عن دعمه لتصريحات السيسي حول الجيش المصري

أخبار العالم العربي

مستشار ملك البحرين يعبر عن دعمه لتصريحات السيسي حول الجيش المصري
RT
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o54a

نشر مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عبر فيها عن اهتمامه بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجيش المصري.

إقرأ المزيد
شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصري
شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصري

وأعاد مستشار ملك البحرين نشر تصريحات السيسي التي قال فيها: "الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا  ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وختم تغريدته بعبارة "تحيا مصر"، التي أعرب فيها عن دعم تصريحات الرئيس المصري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا