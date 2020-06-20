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الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1015 حالة

أخبار العالم العربي

الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1015 حالة
Reuters
عمان، الأردن
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المسلجة في الأردن منذ أمس الجمعة 7 حالات، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1015 حالة.

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وأوضحت السلطات الأردنية أن حالة جديدة واحدة هي محلية مخالطة والأخرى خارجية وسجلت أيضا 14 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

وأضافت: "من المرجح أن يبدأ يوم الاثنين المقبل 2 يونيو تطبيق استخدام "الأسوارة الإلكترونية" لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي للخارجين من مواقع الحجر، وذلك بعد إتمامهم مدة 14 يوما في الحجر الصحي الفعلي في المواقع المخصصة".

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس الجمعة كان عند 7 حالات أيضا، مقابل 11 حالة شفاء.

وأجرت السلطات الصحية 6745 فحصا مختبريا جديدا للكشف عن فيروس كورونا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 325155 فحصا.

المصدر: RT

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