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خبير مصري: حجج إثيوبيا جنون مطبق

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خبير مصري: حجج إثيوبيا جنون مطبق
Globallookpress
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قال أيمن سلامة الخبير المصري في القانون الدولي العام، إن حجج إثيوبيا الواهية بسيادتها المطلقة على نهر النيل الأزرق، وزعمها بأنها دولة المنبع المالكة للنهر، هي "أكاذيب واضحة".

وأضاف أن "تجاهل وإنكار إثيوبيا لحقوق دول الجوار وخاصة مصر دولة المصب لنهر النيل، ما هو إلا تجاهلا وإنكارا شاذين".

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وأوضح سلامة، أن "حقوق دولة المصب لنهر النيل في كافة المعاهدات الدولية والأحكام القضائية الدولية سواء أكانت أحكام صادرة عن محكمة العدل الدولية أو لهيئات التحكيم الدولي، فضلا عن آراء كافة فقهاء القانون الدولي دون استثناء، هي حقوق خصها القانون الدولي لعوامل عديدة أهمها العامل الجغرافي، لذلك فإن المزاعم الإثيوبية لا تعدو إلا أن تكون "كذوبة" ومزاعم من دون عمد أو أساس.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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