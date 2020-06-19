أبو الغيط: المنطقة العربية تتعرض لتنمّر إقليمي

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تجد نفسها وهي تواجه جائحة فيروس كورونا المستجد، في وضع لا تحسد عليه.

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وأشار أبو الغيط في مقال له إلى أن المنطقة في مجملها تعاني من "تنمر إقليمي" من الجيران المباشرين الذين يعملون على استغلال هذه الأوضاع لتثبيت مواطئ أقدام لهم، وترسيخ وجودهم ومصالحهم على حساب شعوب المنطقة من العرب.

وأكد أن حالة "التنمر الإقليمي"، التي يتعرض لها العالم العربي من جيرانه، تنسحب على كل من إسرائيل وتركيا وإيران وإثيوبيا، مشيرا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت تصاعدا ملحوظا في الاجتراء على مصالح دول المنطقة والتغول عليها من جانب هذه الدول التي تقع في الجوار العربي المباشر، حيث تمارس كل من إيران وتركيا اعتداءات صريحة لم يكن ممكنا تصورها منذ سنوات قليلة على عدد من الدول العربية.

وأضاف أبو الغيط أن خطة الضم التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتطبيقها تهدد بإشعال أكبر للمشاعر القومية والدينية ليس في فلسطين وحدها، وإنما عبر المنطقة. وقد يتضافر هذا الاشتعال مع الأزمات الناتجة عن الوباء لإنتاج "عاصفة مثالية" لا يبدو أن إسرائيل تُدرك أبعادها.

المصدر: RT