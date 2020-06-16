الجامعة العربية: تركيا أصبحت تقلد إيران في منهجها تجاه العالم العربي

اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن تركيا أصبحت "تقلد إيران" في منهجها تجاه العالم العربي من خلال "استغلال الأزمات وإزكاء نار الفتنة والخلاف".

وقال زكي، في حديث لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، نشر اليوم الثلاثاء، إن "تدخل تركيا في الشئون العربية واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأرضي الليبية مرفوض ومدان عربيا"، مشيرا إلى أن السلطات التركية "تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية".

وأضاف زكي أن موقف الجامعة العربية من قضية التدخل التركي في ليبيا "واضح وهو نابع من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الصادر في 4 مارس الماضي بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشئون العربية" سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.

وتابع: "إن الأتراك أصبحوا يقلدون الإيرانيين في منحاهم ومنهجهم مع العالم العربي، بمعنى أنهم يحسنون استغلال الأزمات ويقيمون المليشيات ويروجون لكل الأطراف خارج الدولة ويدعمون أطرافا تعمل ضد الدول ويقومون بتأليب الطوائف على بعضها وإزكاء نار الفتنة والخلاف، وبالتالي هذه الأمور كلها تجعل من العالم العربي ساحات للصراع سواء من منظور داخلي أو من منظور إقليمي".

وأردف: "للأسف نحن نرصد هذه الأفعال كلها، ونعلم أن الإيرانيين والأتراك لا يراعون مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وقلنا مرارا إن هذا الأمر يجب أن يتوقف، ووزراء الخارجية العرب والقمم العربية ألقت الضوء على هذه الإشكاليات وكان لها مواقف سياسية واضحة في هذا الشأن".

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن "التدخل الإيراني في الشئون العربية مرفوض ومدان مثل التدخل التركي وبنفس المستوى وبنفس القوة".

المصدر: "أنباء الشرق الأوسط"