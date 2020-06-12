صور تكشف طرق استعداد المطارات في مصر لعودة الطيران

كشفت مجموعة من الصور لمطار برج العرب الواقع في مدينة الإسكندرية الساحلية بمصر، عن استعداداته لاستئناف حركة الطيران بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وأوضحت الصور أن هناك إجراءات ستتخذ في المطارات للوقاية من فيروس كورونا، وهي الالتزام بالكمامة والقفازات وترك مسافات بين الأشخاص، سواء على الأرض أو المقاعد.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق مؤخرا على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات المصرية السياحية، من دفع رسوم التأشيرة السياحية، حتى نهاية الموسم السياحي في 31 أكتوبر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في 19 مارس الماضي، إيقاف حركة الطيران الدولي من وإلى مصر، نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

المصدر: RT