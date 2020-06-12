قطر.. أكثر من 1500 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزار الصحة القطرية، اليوم الجمعةـ عن تسجيل 1517 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة.

وارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الفيروس في قطر إلى 76518 حالة، وشفي 53296 شخصا، فيما لا تزال 23222 حالة نشطة.

وارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 70 حالة، ويوجد 229 شخصا في العناية المركزة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatarhttps://t.co/Il86Rjz8nX#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/398aWpebGd — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) June 12, 2020

المصدر: RT