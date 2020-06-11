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لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات

أخبار العالم العربي

لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات
Reuters Aziz Taher
محتجون لبنانيون، 10 يونيو 2020
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أفاد مراسل RT في لبنان اليوم الخميس، بعودة عمليات قطع الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتردي الأوضاع المعيشية.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم قطع أوتوستراد خلدة بالاتجاهين، وهو مدخل العاصمة بيروت الجنوبي، وقد أعيد فتحه لاحقا، كما قطع المحتجون ساحة النور وشارع عزمي في طرابلس شمال لبنان، كما قطعوا أوتوستراد الملولة – التبانة وطريق البداوي.

أما في بيروت، فقطع المحتجون طريق قصقص بالاتجاهين، وانطلق محتجون من عدة أحياء في بيروت باتجاه السراي الحكومي مطالبين بإسقاط الحكومة.

لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات
RT

وفي الجنوب، قطع المحتجون تقاطع إيليا في مدينة صيدا، كما قطعوا الطريق في جب جنين المؤدي إلى كامد اللوز وغزة وكفريا في البقاع.

 ولفت مراسلنا، إلى أن عددا من المحالات التجارية أقفلت أبوابها بعد تداول أنباء عن أن سعر شراء الدولار الأمريكي وصل إلى 7000 ليرة لبنانية، لكن وسائل إعلام محلية نفت صحة ما يشاع عن إرتفاع جنوني بسعر صرف الدولار، مؤكدة أن الدولار متوفر في الأسواق بسعر 4900 ليرة.

 المصدر: RT

 

 

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