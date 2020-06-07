الخرطوم ترحب بتشكيل بعثة أممية لدعم السودان- صور

رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان بموافقة الأمم المتحدة على تشكيل بعثة أممية لدعم السودان، رغم تحفظه على بعض النقاط المتعلقة بمهام البعثة.

وأشار بيان صحفي صدر عن مجلس الأمن والدفاع التابع للمجلس السيادي، إلى تمديد بقاء بعثة "يوناميد" حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقال البيان، إن "حكومة السودان، رحبت بالقرار رقم 2524 الخاص بإنشاء بعثة انتقالية، والقرار رقم 2525، الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد، الصادرين من مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان، أن "القرارات سوف تسهم في دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للأسرة الدولية مع التأكيد الوارد في القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة".

وأشار البيان إلى أن "مجلس الأمن والدفاع، قد أبدى بعض التحفظات على القرارين"، لكنه أكد على "الاستمرار في العمل المشترك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ما ورد في خطاب طلب السودان وحقوقه".

وأرسل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خطابا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في فبراير الماضي، يطالبه بتشكيل بعثة لتوفير المساعدات للسودان في مجالات السلام والتنمية الاقتصادية والإصلاحات الإدارية ووضع دستور دائم ووضع أسس للانتخابات.

المصدر: RT