وفاة إمام جامع في كردستان العراق بفيروس كورونا

أعلنت السلطات المحلية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق اليوم السبت، وفاة إمام جامع متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت دائرة صحة السليمانية في بيان مقتضب: "نعلن وفاة إمام وخطيب أحد الجوامع في محافظة السليمانية".

من جهته، قال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي، إن "المتوفى خطيب وإمام مسجد سرجنار في المحافظة".

ووفقا لإحصائية وزارة الصحة والبيئة في العراق، فإن "السليمانية سجلت حالتي وفاة اليوم السبت، و45 إصابة بالفيروس".

وسجل العراق اليوم السبت، أعلى معدل في الإصابات والوفيات منذ ظهور الفيروس، حيث رصد 1252 إصابة بكورونا، و33 حالة وفاة.

المصدر: RT