 
مباشر
عاجل
قوات حكومة الوفاق تتقدم من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت (فيديو)

العراق يسجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

العراق يسجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
AFP Zaid AL-OBEIDI
الإجراءات الوقائية في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o1jq

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 318 حالة وفاة، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها العراق هذا العدد من الوفيات خلال يوم واحد، منذ ظهور الفيروس في العراق في مارس الماضي.

وسجلت الوزارة أيضا، أعلى إحصائية للمصابين بالفيروس، حيث أعلنت عن إصابة 1252 خلال 24 ساعة فقط، ليرتفع عدد المصابين إلى 11 ألفا و98 إصابة.

كما أعلنت الوزارة عن تماثل 331 حالة شفاء، ليكون مجموع حالات الشفاء، 4904.

وتصدرت العاصمة بغداد عدد المصابين بـ665 إصابة من أصل 1252، كما تصدرت الوفيات ايضا بـ19 حالة وفاة من أصل الـ33 حالة المعلنة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا