العراق يتجاوز حاجز الألف إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 1006 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه هي المرة الأولى، التي يتجاوز فيها العراق حاجز الألف إصابة في اليوم، بعد إجراء 9642 فحصا، فيما انخفضت الوفيات إلى 14 حالة بعدما كانت أمس الخميس 15 حالة.

ووصل مجموع العينات المفحوصة في العراق حتى الآن إلى 281901 عينة طبية.

وتصدرت العاصمة بغداد الإصابات بـ528 حالة، كما تصدرت الوفيات بعشر حالات من أصل 14 وفاة، وحالات الشفاء بـ196 من أصل 235 أعلن عنها اليوم الجمعة.

وبلغ مجموع الإصابات منذ ظهور الفيروس في العراق 9846 حالة، والوفيات 285، والشفاء 4573 حالة.

المصدر: RT