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العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد المصابين بكورونا

أخبار العالم العربي

العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد المصابين بكورونا
Reuters ALAA AL-MARJANI
الإجراءات الوقائية في العراق
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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، عن تسجيلها ارتفاعا جديدا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجل العراق اليوم أعلى مستوى في الإصابات اليومية بواقع 672 إصابة، ليصل عدد الإصابات الكلي إلى 8840.

وانخفض مستوى الوفيات إلى 15 حالة بعدما سجل أمس الأربعاء 21 حالة، وتصدرت العاصمة بغداد الإصابات بـ363، كما تصدرت الوفيات بثماني حالات من أصل 15، ليبلغ عدد المتوفين الكلي 271.

وفحصت الوزارة 11960 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المفحوصين منذ ظهور الفيروس في العراق إلى 272259.

وسجلت الوزارة 243 حالة شفاء اليوم، ليبلغ العدد الكلي لحالات الشفاء 4338.

المصدر: RT

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