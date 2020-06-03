العراق يسجل 781 إصابة و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 781 إصابة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى منذ ظهور الفيروس في العراق، كما لم يصل العراق سابقاً إلى هذا الرقم بأعداد المتوفين.

وسجلت العاصمة بغداد لوحدها 337 إصابة وهو الرقم الأعلى بين المحافظات الأخرى، كما تصدرت أعداد المتوفين أيضاً بعشر وفيات من أصل 21.

ووصلت أعداد المصابين الإجمالية في البلاد إلى 8168، بينما وصلت الوفيات إلى 256، وحالات الشفاء بلغت 4095.



المصدر: RT