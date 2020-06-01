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الأردن.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أخبار العالم العربي

الأردن.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
Reuters
الأردن
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أعلن الأردن، يوم الاثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 6 حالات لقادمين من الخارج وحالة واحدة لشخص يعمل في فنادق الحجر الصحي.

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وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الوافدة تعود إلى 3 قدموا من الإمارات، و2 من مصر، و1 من تركيا، بالإضافة إلى إصابة أحد الكوادر العاملة في فندق للحجر الصحي.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" في المملكة إلى 746 حالة.

وأفادت الصحة الأردنية بأنها سجلت 13 حالة شفاء جديدة في البلاد، 12 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي.

كما أشارت إلى أنه تم إجراء 5070 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 193060 فحصا.

المصدر: RT

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