إصابة مسؤول في محافظة الإسكندرية بفيروس كورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية، الخميس، إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار محافظ الإسكندرية ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المحافظة، في بيان الخميس، "في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المحافظة من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول".

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وأكدت المحافظة أنه تم حصر كل المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم في هذا الشأن، خاصة أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر.

المصدر: المصري اليوم