الأمم المتحدة: المسؤولية النهائية عن كورونا في العراق تقع على الأفراد

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق الأربعاء، أن المسؤولية النهائية عن الوقاية من فيروس كورونا في العراق، تقع على عاتق الأفراد ومدى التزامهم بالإرشادات الصحية.

وذكر بيان للبعثة: "نشيد بقيادة الحكومة العراقية واستجابتها الحاسمة لتفشي كورونا في وقت تواجه فيه أيضا أزمات منفصلة، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية والانكماش الاقتصادي غير المسبوق، ونثني على التصميم الذي أبدته السلطات المحلية والإقليمية والوطنية لاحتواء الفيروس، فضلا عن نجاح التدابير المبكرة والمستمرة التي تم اعتمادها بدعم قوي من المجتمعات".

وأضاف: "بالإشارة إلى بيانها الأخير أمام مجلس الأمن الدولي، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، على أنه لا يمكن لأي قدر من استجابة الحكومة أن ينجح بدون المشاركة الفاعلة من قبل السكان كافة".

وأشار البيان نقلا عن بلاسخارت: "على الرغم من المشقة الشديدة التي تفرضها هذه الإجراءات، فإننا نعلم أنها تمثل أفضل أمل لنا بالعودة والوقوف على أقدامنا في أقرب وقت ممكن".

وتابع عنها: "تقدم أسرة الأمم المتحدة، بقيادة منظمة الصحة العالمية، مساعدة حاسمة للعراق لمواجهة الجائحة، بما يشمل المختبرات والمستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والتمويل والمشورة الفنية".

وأضاف عنها: "بإمكان العراقيين الاستمرار في الاعتماد على الدعم الثابت من الأمم المتحدة في أوقات حاجتهم للدعم، كما أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الأفراد الذين يجب أن يقوموا بدورهم باتباع تعليمات السلطات الصحية لحماية أنفسهم وأسرهم".

المصدر: RT