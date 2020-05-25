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الكويت تسجل تراجعا لافتا في الإصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل تراجعا لافتا في الإصابات بكورونا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقابل 838 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 21967 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 165 بتسجيل 9 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتماثل 504 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 6621.

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المصدر: وزارة الصحة الكويتية

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