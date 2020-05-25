الكويت تسجل تراجعا لافتا في الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقابل 838 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 21967 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 165 بتسجيل 9 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتماثل 504 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 6621.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 665 حالة جديدة، وتسجيل 504 حالة شفاء، و 9 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 21,967 حالة pic.twitter.com/Iu16Imx4Yg — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 25, 2020

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المصدر: وزارة الصحة الكويتية