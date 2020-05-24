 
مباشر
عاجل
نتنياهو يبحث مع البرهان "مواصلة تعزيز العلاقات" بين إسرائيل والسودان

الكويت.. 8 وفيات و838 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. 8 وفيات و838 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Stephanie McGehee
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ny3q

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، انخفاضا عن 900 حالة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 21302.

وحسب آخر بيانات الوزارة، فإن عدد الوفيات الجديدة انخفض أيضا من 10 حالات أمس إلى 8 حالات اليوم، وأصبح إجمالي الوفيات 156.

ووصل مجموع المتعافين إلى 6177 بعد زيادة حالات الشفاء بواقع 370 خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد
10 وفيات و900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت
10 وفيات و900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

وبين مجموع الحالات التي تتلقى العلاج هناك 177 حالة في الرعاية المركزة.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا