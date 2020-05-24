الكويت.. 8 وفيات و838 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، انخفاضا عن 900 حالة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 21302.

وحسب آخر بيانات الوزارة، فإن عدد الوفيات الجديدة انخفض أيضا من 10 حالات أمس إلى 8 حالات اليوم، وأصبح إجمالي الوفيات 156.

ووصل مجموع المتعافين إلى 6177 بعد زيادة حالات الشفاء بواقع 370 خلال اليوم الماضي.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 838 حالة جديدة، وتسجيل 370 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 21,302 حالة pic.twitter.com/1urIFGmJlG — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 24, 2020

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وبين مجموع الحالات التي تتلقى العلاج هناك 177 حالة في الرعاية المركزة.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية