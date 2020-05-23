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10 وفيات و900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أخبار العالم العربي

10 وفيات و900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت
Reuters SM/AS
تدابير احترازية ضد كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن رصد 10 حالات وفاة و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 232 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

بذلك وصل إجمالي الحالات إلى 148 وفاة و20464 إصابة و5747 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن بين المصابين الجدد 164 مواطنا كويتيا و150 مقيما مصريا و264 مقيما من الجنسية الهندية و137 من بنغلاديش والآخرين من جنسيات أخرى.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع طفيف في الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 9 وفيات و955 إصابة جديدة.

المصدر: RT

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