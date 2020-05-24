العراق.. نقابة الصحفيين تعلن استثنائهم من حظر التجوال الشامل

أعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، عن استحصال موافقة من السلطات الأمنية على استثناء الصحفيين من قرار حظر التجوال الشامل، الذي أعلنه العراق مساء الأحد.

وشمل حظر التجوال الجديد الذي فرضته السلطات العراقية، وسائل الإعلام بعد أن كانت مستثناة من القرارات السابقة.

وتحدث صحفيون عراقيون لـRT، عن "منعهم من الحركة في العاصمة بغداد بعد قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتشديد الإجراءات".

وقالوا، إن "بعض نقاط التفتيش في العاصمة منعت سيارات البث الفضائي لبعض الفضائيات، كما منعت فرقا أخرى من التجوال".

وعلى صعيد متصل، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي في بيان صحفي، إن "حرية الصحافة حق أساسي ودستوري، وعلى رئيس الوزراء تسهيل مهام الأسرة الصحفية ومنع أي انتهاك يوجه ضدها أثناء تطبيق الحظر الصحي الشامل".

وقبل ذلك، قالت قيادة عمليات بغداد، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية والغرامات بحق كل من يستخدم الاستثناء خارج المهام الرسمية التي منح مِن أجلها الاستثناء وخولت كافة القوات الأمنية والسيطرات باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: RT