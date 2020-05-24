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موريتانيا.. 10 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

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موريتانيا.. 10 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات
Globallookpress
نواكشوط، موريتانيا (أرشيف)
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أعلن مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة الموريتانية سيدي ولد الزحاف، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 237 حالة.

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وأضاف ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده الأحد، أنه تم شفاء 9 مواطنين من فيروس "كوفيد-19"، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 15 شخصا فيما عدد الوفيات ظل عند 6 حالات، من دون تسجيل أي وفاة خلال 24 ساعة.

ويوم السبت، بلغ عدد الإصابات الجديدة 27 حالة، فيما شفيت 6 حالات.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية

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