موريتانيا.. 10 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلن مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة الموريتانية سيدي ولد الزحاف، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 237 حالة.

إقرأ المزيد

وأضاف ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده الأحد، أنه تم شفاء 9 مواطنين من فيروس "كوفيد-19"، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 15 شخصا فيما عدد الوفيات ظل عند 6 حالات، من دون تسجيل أي وفاة خلال 24 ساعة.

ويوم السبت، بلغ عدد الإصابات الجديدة 27 حالة، فيما شفيت 6 حالات.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية