طقس العرب: جو شتوي أول أيام عيد الفطر في الأردن

أكد مدير العمليات، في موقع "طقس العرب" الأردني أسامة الطريفي السبت، أن بعض الأردنيين سيلجؤون لارتداء الملابس الشتوية في منازلهم أول أيام عيد الفطر.

وقال، إن "المنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن الأحد، سيحدث انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة، الأمر الذي سيستدعي ارتداء الملابس الشتوية واستعمال أنظمة التدفئة في المناطق الجبلية".

وأشار الطريفي، إلى أن "شهر مايو الحالي هو عبارة عن فترة انتقالية بين فصلي الشتاء والصيف".

وتابع: "بعد العيد، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها، فيما يبقى النمط الصيفي المعتدل في شهر يونيو المقبل".

المصدر: "خبرني"