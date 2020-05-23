إغلاق محافظة ثانية في العراق وإلغاء استثناءات الحظر بسبب كورونا

أعلنت محافظة واسط وسط العراق السبت، إغلاق مداخل المحافظة وإلغاء جميع الاستثناءات بسبب فيروس كورونا اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال المحافظ محمد المياحي في بيان صحفي، إنه "من أجل سلامة أبناء المحافظة، نعلن إغلاق جميع مداخل واسط الخارجية من ظهر يوم غد الأحد، ويمنع دخول أي شخص حتى أبناء المحافظة، ولديهم فرصة لغاية ظهر الغد".

وأضاف، أن "جميع الاستثناءات سيتم إلغاؤها، وسيتم التعامل مع أي تجمعات بشرية وفق القانون".

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية وسط العراق، إغلاق مداخل المحافظة ونقاط التفتيش الخارجية وفرض حظر شامل للتجول بعد عودة كورونا، رغم خلوها منه منذ أكثر من شهر.

وقبلها أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 308 إصابات خلال يوم واحد، في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس في العراق في مارس الماضي، حيث بلغ مجموع الإصابات في البلاد 4272 إصابة، وحالات الشفاء 2585، والوفيات 152.

المصدر: RT