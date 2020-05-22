مصر.. حملة توعية بمخاطر كورونا بمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان

يشارك صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر في حملة توعية بخطورة فيروس كورونا بالشراكة مع عدة جهات دولية ومحلية، تركز على نشر مجموعة من الفيديوهات يقدمها أطباء في مجالات مختلفة.

تتضمن الفيديوهات معلومات طبية ونصائح لازمة للوقاية من فيروس كورونا، يتم عرضها على منصات التواصل الاجتماعي، كما يتم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس والشركاء.

وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ألكسندر بوديروزا ضرورة العمل للحد من انتشار الفيروس بكافة الوسائل، مشيرا إلى الاستمرار في تقديم الدعم الخاص للسيدات، ولا سيما الحوامل منهن.

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وتنفذ فروع المجلس القومي للمرأة، في جميع محافظات مصر، حملات توعية للسيدات والأهالي بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وذلك بالقرى والمدن والأحياء المختلفة، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

واستنكرت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، ظاهرة التنمر بمرضى وضحايا كورونا، وقالت "ليس هناك من هو بعيد، فالكل معرض للإصابة بفيروس كورونا في أي لحظة. ومن يتنمر على المرضى ويرفض التعامل معهم ومع ذويهم، بل حتى أنهم يرفضون دخولهم إلى عمارتهم السكنية، عليهم أن يفكروا في أنفسهم".

وأضافت: "أنا أرفض لفظ التباعد الاجتماعي وأؤيد التباعد الجسدي، لأننا في وقت المحنة الآن في أمس الحاجة للتواصل الاجتماعي، ولكن مع التباعد الجسدي. واستغرب ممن يرفضون حتى القيام بصلاة الجنازة على الضحايا".

تأتي الحملة في إطار جهود مصر لتوعية المواطنين بشكل عملي ودقيق، وتقديم التوعية وطرق الوقاية الصحيحة، خاصة في ظل انتشار العديد من المعلومات الخاطئة التي قد تساهم في انتشارها.

وسجلت مصر حتى الآن 696 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة