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العراق يسجل 153 إصابة و6 وفيات بكورونا

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 153 إصابة و6 وفيات بكورونا
Reuters THAIER AL-SUDANI
معدات الفحص لفيروس كورونا المستجد
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أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس، تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 6 أشخاص بالبواء، وشفاء 45 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى وميسان وواسط".

وذكرت الوزارة، أن مجموع الإصابات في عموم القطر بلغ 3877 حالة، والوفيات 140، كما بلغ عدد الحالات التي شفيت من المرض 2483.

وأكدت الصحة العراقية، فحص أكثر من 6 آلاف نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ما يقارب الـ170 ألف عينة.

المصدر: RT

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