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العراق يسجل ارتفاعا جديدا بأعداد المصابين بفيروس كورونا

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العراق يسجل ارتفاعا جديدا بأعداد المصابين بفيروس كورونا
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أعضاء فريق طبي في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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الصحة العراقية: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين
الصحة العراقية: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين

وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها سجلت 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وكربلاء وكركوك وواسط وبابل والنجف وذي قار وصلاح الدين".

ويمثل هذا الرقم ضعف حصيلة يوم الثلاثاء من الإصابات بكورونا في البلاد، حيث تم تسجيل 57 إصابة جديدة منذ الاثنين الماضي.

وأضاف البيان أيضا أن الوزارة سجلت ثلاث وفيات في العاصمة بغداد، كما سجلت 73 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3724، والشفاء 2438، والوفيات بلغت 134".

المصدر: RT

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