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شاهد.. الصور الأولى لمشروع كبير افتتحه السيسي في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. الصور الأولى لمشروع كبير افتتحه السيسي في مصر
RT
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نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، الصور الأولى لمشروع بشائر الخير 3، والذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس استكمالا لبشائر الخير 2 و1.

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السيسي يفتتح المرحلة الثالثة لمشروع "بشائر الخير3" بالإسكندرية

ويضم مشروع بشائر الخير3 قسمين، الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 فدادين وتضم 200 عمارة سكنية بواقع 10624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من هذه المرحلة، التي تم إنجازها خلال عامين ونصف.

أما القسم الثاني فيضم منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا، وتضم مجمعي دور سينما ومصارف، وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعددا من المقاهي ومحلات تجارية على طابقين، ومبنى مطاعم على طابقين، ومحطة وقود على مساحة 3767 مترا مربعة.

والمنطقة الاستثمارية تضم 16 بلوكا استثماريا، يشمل البلوك الواحد طابقين تجاريين و12 طابقا سكنيا بإجمالي 1536 وحدة سكنية، كما يضم 11 قاعة متعددة الأغراض.

المصدر: RT

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