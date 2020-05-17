سلطنة عمان.. تراجع المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا

عاد معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، للانخفاض، مسجلا 157 حالة جديدة، وذلك بعد عدة أيام من زيادة يومية، بحسب وزارة الصحة.

وجاء في بيان وزارة الصحة العمانية، أن من بين حالات الإصابة الجديدة 81 مواطنا عمانيا، والبقية من غير العمانيين، ليبلغ إجمالي الإصابات 5186 حالة​​​، كما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 22 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1465 شخصا.

وسجلت السلطنة أمس السبت 404 إصابات جديدة، مقابل 284 يوم الجمعة.

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وتعتبر عُمان أقل دول مجلس التعاون الخليجي بعدد الإصابات، غير أنها تحتل المركز الرابع في قائمة هذه الدول للوفيات جراء تداعيات "كوفيد 19".

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (157) مائة وسبع وخمسين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها إحدى وثمانون (81) حالة لعمانيين، وست وسبعون (76) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في #السلطنة (5186) خمسة آلاف ومائة وست وثمانين حالة.#عمان_تواجه_كوروناpic.twitter.com/yUElO8ievi — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 17, 2020

المصدر: وكالات