 
مباشر

سوريا.. مدير معهد الفارابي يوضح تصريحات له بشأن "تسيير شرطة لاعتقال المفطرين"

أخبار العالم العربي

سوريا.. مدير معهد الفارابي يوضح تصريحات له بشأن
Reuters
العاصمة السورية - دمشق- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvzf

بعد تصريحاته التي أثارت انتقادات واسعة داخل سوريا أوضح الباحث الموسيقي كمال الديري لـ RT أنه لم يكن يقصد ما فُهم على أنه مطالبة بتسيير دوريات لاعتقال المفطرين في رمضان.

وقال الديري الذي يشغل موقع مدير معهد الفارابي للموسيقا في مدينة حماة وسط سوريا، إنه كان يتحدث في لقاء تلفزيوني عن عادات وتقاليد كانت سائدة منذ عقود في شهر رمضان، وإن ما تحدث به كان خلاصة استذكار لما كان سائدا من عادات، دون تبنيها أو المطالبة بتطبيقها، ومن تلك التقاليد التي كانت سائدة "وضع ستارة على نوافذ المطاعم كي لا يظهر المفطرون أمام الآخرين، كما كانت دور السينما تغلق خلال الشهر كله، إضافة لتغطية الصور التي كانت توضع على اللوحات الدعائية للأفلام السينمائية"

ويضيف الديري أنه تحدث عن أن سوريا كانت تشهد تسيير دوريات للشرطة في الطرقات، وكانت تعتقل المفطرين في الشارع.

ويوضح الديري أنه لم يطالب بتسيير هذه الدوريات، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول إنه لا يقبل أبدا بوجود تلك الشرطة، إذ أن "لكل شخص حريته الشخصية".

ويشغل الديري منصب مدير "نادي الفارابي للموسيقا والتمثيل" وله أعمال تلفزيونية عدة، كما أنه كان عضوا في جمعية المخترعين السوريين، وله براءات اختراع في الموسيقا، مسجلة باسمه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا