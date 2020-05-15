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مصر ترد على شائعات خطيرة بخصوص فيروس كورونا (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر ترد على شائعات خطيرة بخصوص فيروس كورونا (صورة)
Reuters
مصر
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رد المجلس الإعلامي لرئاسة الوزراء المصري على عدد من الشائعات الخطيرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا بمصر، ومن ضمنها انتهاء الوباء في البلاد وامتلاء مستشفيات العزل الصحي بالمصابين.

مصر ترد على شائعات خطيرة بخصوص فيروس كورونا (صورة)
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وأكد المركز في بيان، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوص وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس، لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.

وتابع المركز: "يجري الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين، مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف".

وأشار المركز إلى أن التركيز الأكبر للدولة حاليا على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواء المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة.

ونوه بأنه لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، مؤكدا أن المستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

المصدر: RT

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