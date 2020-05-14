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العراق.. استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

العراق.. استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا
AFP Hussein Faleh
مصابون بفيروس كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

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وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان، إن "مختبراتها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة وواسط وميسان والسليمانية ونينوى"، مشيرة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3143 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 115 شخصا، و2028 حالة شفاء".

المصدر: RT

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