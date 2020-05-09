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السفير الصيني في مصر: خبراء صينيون في القاهرة قريبا لمحاصرة كورونا

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السفير الصيني في مصر: خبراء صينيون في القاهرة قريبا لمحاصرة كورونا
Reuters
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كشف سفير الصين في مصر لياو لي تشانج، أن فريقا طبيا من الخبراء الصينيين سيصل إلى القاهرة قريبا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدبلوماسي الصيني إن الجانب الصيني لا يتوقف عن إمداد الجانب المصري بأحدث الخطط للوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج المتعلق بكورونا، مشددا على أن بلاده ستعمل بنشاط على تعزيز التبادل حول الفيروسات واللقاحات والتشخيص والعلاج بين مؤسسات البحث العلمي والمستشفيات في البلدين.

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وأشاد السفير في حوار لصحيفة "الوطن" المصرية، بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمكافحة الوباء، معتبرا أنها "تتماشى مع ظروف البلاد، ولدينا ثقة كاملة في قدرة مصر على الانتصار على هذا الوباء، تحت القيادة القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تحارب الحكومة المصرية والشعب المصري هذا الوباء بشجاعة وثقة غير مسبوقين.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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