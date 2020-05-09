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رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة

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رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة
Reuters AHMED YOSRI
شارع في الرياض (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت عن رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة اعتبار من اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في 27 مارس في أحياء الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة بالمدينة المنورة.

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وحسب المصدر، فإنه يسمح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، ودعت "الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة".

وبلغت حصيلة كورونا في السعودية أكثر من 35 ألف إصابة و229 حالة وفاة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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