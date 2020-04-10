السعودية تشدد إجراءات مكافحة كورونا في المدينة المنورة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة، عن تشديد القيود المفروضة في المدينة المنورة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده فرض حظر التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة وجزء من الإسكان وبني خدرة في المدينة المنورة، اعتبارا من اليوم الـ10 أبريل وحتى إشعار آخر.

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وصرح المصدر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري، فيما ستتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

ولفت المصدر إلى أن القرار يقضي بالسماح لخدمات التوصيل المنزلي بمواصلة العمل خلال فترة منع التجول الكلي، لكن ذلك مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.

وتتصدر السعودية قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم العربي بـ3641 إصابة و47 وفاة.

المصدر: واس