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السعودية تعلن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 3651

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 3651
AFP
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أعلنت السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47.

يتبع..

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