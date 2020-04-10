السعودية تعلن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 3651

أعلنت السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47.

#الصحة تعلن عن تسجيل (364) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (19) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (685) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/L8T9a4imxx — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 10, 2020

يتبع..