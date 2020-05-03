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الكويت.. ارتفاع قياسي جديد في الإصابات بكورونا والعدد الإجمالي يلامس الـ5000

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الكويت.. ارتفاع قياسي جديد في الإصابات بكورونا والعدد الإجمالي يلامس الـ5000
Reuters Stephanie McGehee
مصل بكمامة طبية - الكويت
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عاود معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت الارتفاع، بتسجيل السلطات الصحية 364 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل قفزة قياسية جديدة.

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وأكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن بلغ بذلك 4983.

وأعلنت الوزارة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الوباء منذ يوم أمس، ليصبح مجموع عدد الوفيات 38، مشيرة إلى أن من بين الضحايا الجدد مقيمة من الجنسية الأردنية (54 عاما) دخلت العناية المركزة قبل يومين.

وتماثل 73 مريضا للشفاء من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1776 شخصا.

ولا يزال 3169 شخصا يتلقون العلاج من كورونا في الكويت، بمن فيهم 72 مريضا في العناية المركزة 29 منهم في حالة حرجة.

وتمثل حصيلة إصابات اليوم في الكويت ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (242 إصابة جديدة) وتتجاوز الرقم القياسي السلبي السابق الذي تم تسجيله الجمعة الماضي (353 إصابة).

المصدر: RT

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