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مراسلنا: تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في سوريا الثلاثاء، بوقوع تفجير استهدف السوق الشعبي بمدينة عفرين شمال غربي البلاد، قرب مقرّ للتجنيد.

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ونقل مراسلنا عن ناشطين قولهم، إن التفجير تم بسيارة مفخخة، وأنه من غير الواضح عدد الضحايا حتى الآن.

وقال مصدر خاص من مدينة عفرين لـRT إن "الجيش التركي قطع الرواتب عن فصيلي فيلق الرحمن، وجيش الإسلام، كما أن هناك حالة من الغضب من هيئة تحرير الشام تجاه الجيش التركي في إدلب"، معتبرا أن "التفجير سببه الصراعات بين الفصائل المتناحرة".

وتسيطر على مدينة عفرين منذ مارس 2018 فصائل سورية موالية لأنقرة، إثر عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي منذ عامين شمال غربي سوريا.

مراسلنا: تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين (فيديو)
RT
مراسلنا: تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين (فيديو)
RT
مراسلنا: تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين (فيديو)
RT
مراسلنا: تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين (فيديو)
RT
مراسلنا: تفجير في السوق الشعبي بمدينة عفرين (فيديو)
RT

المصدر: RT

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